Los Angeles (AFP) Das Hollywood-Studio Paramount entlässt rund fünf Prozent seiner Mitarbeiter. Angesichts des steigenden Konkurrenzdrucks in der Branche könnten 110 Angestellte in Los Angeles und dem Rest der Welt nicht weiter beschäftigt werden, zitierte die Branchen-Webseite "The Wrap" am Dienstag aus einer unternehmensinternen Mitteilung von Paramount-Chef Frederick Huntsberry. Zu den am meisten betroffenen Firmenbereichen gehören die Buchhaltung, die Personal- und die Marketingabteilung.

