Washington (AFP) - (AFP) Angesichts des verhängten Haushaltsnotstands in den USA hat die Regierung in Washington eine rasche Anhebung der Schuldenobergrenze angemahnt. Nach dem bereits bekannten Stichtag für den Schritt am 17. Oktober gebe es "keine weitere Zeit mehr zum Handeln", schrieb Finanzminister Jacob Lew am Dienstag in einem Brief an den Kongress. Ab dem Tag blieben der Regierung noch 30 Milliarden Dollar (gut 22 Milliarden Euro), "um den Verpflichtungen unseres Landes nachzukommen". Ohne eine Anhebung der Schuldengrenze drohe den USA damit binnen kürzester Zeit die Zahlungsunfähigkeit.

