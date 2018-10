Jakarta (AFP) - (AFP) Indonesien und China haben anlässlich eines Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping Handels- und Investitionsabkommen im Gesamtwert von umgerechnet 20,8 Milliarden Euro geschlossen. Vertreter von Unternehmen beider Länder unterzeichneten am Donnerstag in der Hauptstadt Jakarta Verträge für Projekte im Bergbau-, Energie-, Produktions- und Transportsektor. Darunter war auch ein Auftrag im Wert von 1,1 Milliarden Euro für den staatlichen chinesischen Baukonzern CCCC zum Bau eines 30 Kilometer langen Bahnnetzes in Jakarta.

