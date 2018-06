Passau (AFP) In Beutelsbach im Landkreis Passau ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Pilgergruppe gefahren. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt, sechs weitere Frauen erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, Lebensgefahr liege aber nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.