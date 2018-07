Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy ist wieder als Dichter in Erscheinung getreten: Der Leiter der Brüsseler EU-Gipfel veröffentlichte am Donnerstag sein zweites Buch mit japanischen Haiku-Gedichten und gab dabei auch einen Einblick in seine Arbeitsweise. "Ich denke mir ein Haiku vor dem Schlafengehen aus", berichtete der Belgier der Nachrichtenagentur Belga zufolge. "Wenn ich mich am nächsten Morgen noch daran erinnere, schreibe ich es auf."

