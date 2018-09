Barcelona (SID) - Fußball-Superstar Lionel Messi hat trotz seiner Probleme mit dem spanischen Fiskus offenbar noch genug Geld über für die schönen Dinge des Lebens. Wie mehrere spanischen Medien berichten, hat der argentinische Torjäger des FC Barcelona den Stararchitekten Luis De Garrido mit dem Neubau einer spektakulären Villa beauftragt, die in Form eines Fußballs auf einem Spielfeld ähnlichem Grundstück entstehen soll. Den Plänen zufolge wird in der Dachkonstruktion auch Messis Rückennummer 10 eingearbeitet.

Das Anwesen in Barcelonas Nobel-Vorort Gava soll rund vier Millionen Euro kosten und allen ökologischen Ansprüchen entsprechen. Ob der 26-jährige Messi selbst in die rund 400 qm große Prachtvilla einzieht oder Teile seiner Familie, ist unklar. Der Weltfußballer besitzt angeblich bereits drei Traumhäuser in Barcelona, wo er nach eigenen Angaben auch nach seinem Karriereende leben möchte.