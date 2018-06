Stuttgart (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat am Tag der Einheit vor den Gefahren einer alternden Gesellschaft in Deutschland gewarnt. "Wenn die Gesellschaft der Wenigeren nicht eine Gesellschaft des Weniger werden soll, dann dürfen keine Fähigkeiten brach liegen", sagte Gauck in seiner Festrede in Stuttgart. Die neue Bundesregierung und der neue Bundestag müssten dafür sorgen, dass sozial Schwächere eine gute Bildung erhielten. Gauck erinnerte in seiner Rede an die Ohnmacht in der DDR und den Freiheitswillen der Ostdeutschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.