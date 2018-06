Stuttgart (dpa) - Die Deutsche Einheit wird heute mit einem Festakt und einem Ökumenischen Gottesdienst in Stuttgart gefeiert. Als amtierender Bundesratspräsident hat der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann in die Landeshauptstadt eingeladen. Erwartet werden neben Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel viele Bundesminister und Ministerpräsidenten. Zum Fest in der Innenstadt werden rund 400 000 Besucher erwartet.

