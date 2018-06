Stuttgart (dpa) - In Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart haben die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Der Gastgeber, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, begrüßte Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel. Auch zahlreiche Bundesminister und Ministerpräsidenten sind nach Stuttgart gekommen. Auf dem weiteren Programm am 23. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands stehen ein Ökumenischer Gottesdienst sowie der traditionelle Festakt. Auf einem Bürgerfest in der Innenstadt werden mehrere hunderttausend Besucher erwartet.

