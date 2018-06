Athen (AFP) Nach stundenlanger Anhörung ist der Vorsitzende der griechischen Neonazipartei Goldene Morgenröte (Chrysi Avgi), Nikos Michaloliakos, am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werde die "Leitung einer kriminellen Vereinigung" vorgeworfen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur ANA. Am Mittwoch waren bereits vier weitere Angehörige der Partei der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt worden. Auch der Abgeordnete Giannis Lagos wurde in Untersuchungshaft genommen. Seine drei Kollegen, darunter Parteisprecher Ilias Kasidiaris, kamen gegen Auflagen vorläufig auf freien Fuß.

