Athen (AFP) Nach dem Chef der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte (Chrysi Avgi), Nikos Michaloliakos, ist auch dessen rechte Hand, der Ideologe Christos Pappas, in Untersuchungshaft genommen worden. Wie am Donnerstag von Mitarbeitern der griechischen Justizbehörden mitgeteilt wurde, wird Pappas die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Pappas war der letzte von sechs Abgeordneten der Partei im griechischen Parlament, die in Polizeigewahrsam genommen worden. Drei der Abgeordneten wurden unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.