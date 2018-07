Rom (AFP) Die Zahl der Toten bei dem Flüchtlingsdrama vor der italienischen Insel Lampedusa hat sich auf mehr als 130 erhöht. Wie die Küstenwache am Donnerstag laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mitteilte, wurden in dem Wrack des gesunkenen Flüchtlingsschiffs und in der direkten Umgebung mindestens 40 Leichen von Ertrunkenen geborgen. Bereits zuvor waren mindestens 93 Tote gezählt worden.

