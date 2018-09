Berlin (dpa) - Ein 29-Jähriger hat bei der Polizei in Paris gestanden, seine Freundin in Berlin getötet zu haben. Dort fanden die Ermittler in der Nacht die Leiche der 34-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter hatte sich gestern in der französischen Hauptstadt gemeldet - die Ermittlungen führten die Berliner Polizisten zu einer Wohnung im Bezirk Spandau. Warum der 29-Jährige sich in Frankreich stellte, war unklar. Auch ein Motiv war zunächst nicht bekannt. Eine Obduktion ergab, dass die Frau tödliche Kopfverletzungen erlitten hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.