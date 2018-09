Lagos (AFP) Bei einem Flugzeugunglück in Nigeria sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Charter-Maschine mit 20 Menschen an Bord sei am Donnerstag kurz nach dem Start am Flughafen der Millionenmetropole Lagos abgestürzt, sagte der Sprecher der nigerianischen Flugaufsichtsbehörde, Supo Atobatele, der Nachrichtenagentur AFP. Nach dem Ausfall des Motors sei das Flugzeug abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

