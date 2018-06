Peshawar (AFP) Bei einem Angriff der pakistanischen Taliban auf eine verfeindete Miliz sind am Donnerstag im Nordwesten Pakistans mindestens 13 Menschen getötet worden. Kämpfer der Tahreek-e Taliban Pakistan hätten in den halbautonomen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan das Haus des Milizkommandeurs Maulvi Nabi Hanafi angegriffen, sagte ein Vertreter der Behörden im Stammesgebiet Orakzai. Dabei seien zehn Milizionäre, zwei Angreifer und ein Selbstmordattentäter getötet worden.

