Köln (dpa) - Am "Tag der offenen Moschee" haben Muslime in diesem Jahr deutschlandweit für den Umweltschutz geworben. Umweltbewusstsein spiele für den gläubigen Muslim eine wichtige Rolle, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek. Beim "Tag der offenen Moschee", der jedes Jahr am 3. Oktober stattfindet, werden den Angaben zufolge stets über 100 000 Besucher gezählt. Die Gäste konnten an Führungen teilnehmen sowie Vorträge und Podiumsgespräche anschauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.