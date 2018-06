Neu Delhi (dpa) - Mindestens 28 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, sind bei einem schweren Verkehrsunfall im nordostindischen Bundesstaat Assam ums Leben gekommen. Ein Lastwagen sei am Morgen frontal in zwei Kleinbusse auf dem Highway 38 gerast, berichtete die indische Nachrichtenagentur IANS. Die meisten der Opfer seien Arbeiter und ihre Familien, die auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen in Ziegelbrennöfen waren. Laut dem Nachrichtensender NDTV sind unter den Toten 13 Kinder, außerdem seien 20 Menschen verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.