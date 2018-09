Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Republikaner erneut für den Verwaltungsstillstand verantwortlich gemacht. In einer Rede am Donnerstag attackierte Obama den republikanischen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus, John Boehner, und verlangte von ihm ein Ende der "rücksichtslosen" Politik. "Setzen Sie eine Abstimmung an, stoppen Sie diese Farce und beenden Sie diesen Stillstand", sagte der Präsident bei einem Auftritt in Rockville im Bundesstaat Maryland.

