Rio de Janeiro (AFP) Die Lebensgeschichte der Fußball-Legende Pelé wird verfilmt. Die Dreharbeiten zum Aufstieg des heute 72-jährigen Brasilianers zum weltweit gefeierten Fußballstar hätten kürzlich in Rio de Janeiro begonnen, teilte die US-Filmproduktionsfirma Seine Pictures am Donnerstag mit. Der im Oktober 1940 in einer armen Provinzfamilie als Edson Arantes do Nascimento geborene Pelé, der in seiner Heimat auch kurz "O Rei" (Der König) genannt wird, gilt als größter Fußballer aller Zeiten.

