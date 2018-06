Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat nach der Flüchtlingskatastrophe vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa eine menschlichere Flüchtlingspolitik in Europa gefordert. "Leben zu schützen und Flüchtlingen Gehör zu gewähren sind wesentliche Grundlagen unserer Rechts- und Werteordnung", sagte Gauck am Freitag laut Redetext bei der Verleihung des Verdienstordens anlässlich des Einheitsfeiertages in Berlin. Zufluchtsuchende seien "besonders verletzliche Menschen", die des Schutzes bedürften. "Wegzuschauen und sie hineinsegeln zu lassen in einen vorhersehbaren Tod, missachtet unsere europäischen Werte."

