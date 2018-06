Berlin (AFP) Nach dem ersten Sondierungsgespräch mit der SPD zur Bildung einer großen Koalition hat die Unionsseite die konstruktive Atmosphäre bei dem Treffen und die Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Das Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD am Freitag in Berlin habe in "guter, sachlicher, konstruktiver Atmosphäre" stattgefunden, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe danach. Auch sein CSU-Kollege Alexander Dobrindt hob hervor, es seien "sehr ordentliche, sehr vernünftige Gespräche" gewesen. Union und SPD wollen sich am 14. Oktober zu einer weiteren Sondierungsrunde treffen.

