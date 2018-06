Essen (AFP) Ein zwölfjähriger Junge ist in Essen bei einer Auseinandersetzung unter Gleichaltrigen mit einem Messer schwer verletzt worden. Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag auf einem Schulhof, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Offensichtlich hatte es im Vorfeld einen Streit gegeben zwischen dem späteren Opfer und einem weiteren 12-Jährigen, der ein Messer bei sich hatte. Der genaue Hergang des Geschehens war zunächst unklar.

