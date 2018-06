Salzwedel (dpa) - Unbekannte haben in Salzwedel in Sachsen-Anhalt Häuserwände mit Hakenkreuzen und Naziparolen übersät. Der Staatsschutz ermittelt. Die Schmierereien sind laut Polizei Magdeburg über mindestens sieben Straßen verteilt. Viele Menschen in Salzwedel reagierten entsetzt und erstatteten Anzeige. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur dpa, er habe mehr als 100 Schmierereien gesehen.

In schwarzer und grüner Farbe hieß es zum Beispiel: "Hitler jetzt".

