Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA setzt sich für syrische Flüchtlinge in Jordanien ein. Für den Bau von Mini-Fußballfeldern stellt die FIFA dem jordanischen Verband zusätzliche 800.000 US-Dollar (umgerechnet 590.000 Euro) zur Verfügung. Dies teilte die FIFA am Freitag in Zürich mit.