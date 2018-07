Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin ist zumindest bis Samstag auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Die Eisernen setzten sich zum Auftakt des zehnten Spieltags 3:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen durch und zogen dank der Treffer von Torsten Mattuschka (25.), Simon Terodde (47.) sowie Sören Brandy (66.) zunächst am 1. FC Köln vorbei. Spitzenreiter Greuther Fürth bleibt nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den vorerst punktgleichen Berlinern. Köln kann am Samstag (13.30 Uhr) in Karlsruhe nachziehen, Fürth ist im Topspiel am Montag (20.15) bei Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Vor 18.756 Zuschauern in der Alten Försterei taten sich die Berliner gegen die gut gestaffelte Abwehr der Sandhäuser zunächst schwer und liefen sich oft fest. An seinem 33. Geburtstag war es dann aber Union-Kapitän Mattuschka, der nach einer feinen Kombination über Simon Terodde und Benjamin Köhler per Schlenzer zur Führung traf - es blieb die einzige nennenswerte Chance auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten.

Im zweiten Durchgang erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Keine 120 Sekunden waren gespielt, als diesmal Mattuschka für Terodde auflegte und der Angreifer SVS-Torhüter Manuel Riemann keine Chance ließ. In der Folge hatte Berlin das Spiel sicher im Griff und kam durch Brandy zum dritten Treffer. Der Neuzugang aus Paderborn stocherte den Ball aus dem Gewühl zu seinem bereits fünften Saisontor ins Tor.

Beste Spieler der Berliner waren Mattuschka und Terodde. Bei Sandhausen erreichte allenfalls Stefan Kulovits Normalform.