Menlo Park (dpa) - Facebook will mit seinem teuer zugekauften Fotodienst Instagram endlich Geld verdienen. In den kommenden Monaten sollen Werbeanzeigen und -videos in den Bilderstrom der Nutzer eingestreut werden.

Allerdings zunächst nur vereinzelt und nur in den USA, wie Instagram im Firmenblog ankündigte. "Wir fangen langsam an."

Über Instagram lassen sich mit dem Smartphone geschossene Fotos und Videos mit wenigen Klicks im Bekanntenkreis teilen. Facebook hatte den Dienst im vergangenen Jahr für gut 700 Millionen Dollar in Aktien übernommen. Die Anteilsscheine sind mittlerweile fast drei Mal soviel wert.

In Facebooks weltgrößtem Online-Netzwerk sehen die Nutzer schon lange Werbung. Die Anzeigen sind die Haupteinnahmequelle und sorgten zuletzt für einen kräftigen Gewinnanstieg. Hintergrund ist die riesige Reichweite: Facebook kommt auf 1,15 Milliarden Mitglieder, bei Instagram sind es gut 150 Millionen.

Instagram-Blog