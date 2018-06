Jerusalem (AFP) Im Atomkonflikt mit dem Iran befürwortet laut einer neuen Umfrage eine Mehrheit der Israelis im Notfall einen militärischen Alleingang ihres Landes. In der am Freitag in der regierungsnahen Zeitung "HaJom" veröffentlichten Umfrage sagten 65,5 Prozent, sie würden einen von Israel allein geführten Angriff auf die iranischen Atomanlagen unterstützen. 84 Prozent erklärten, sie glaubten nicht, dass die Regierung in Teheran auf die Entwicklung von Atomwaffen verzichten werde.

