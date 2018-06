Casablanca (AFP) - (AFP) In Marokko muss sich ein 17-jähriger Jugendlicher wegen einer über Twitter verbreiteten Todesdrohung gegen US-Präsident Barack Obama vor Gericht verantworten. Nach Angaben von Polizeivertretern erschien der 17-Jährige am Freitag vor dem Jugendrichter in Casablanca, der den Prozess auf kommenden Freitag vertagte. Dem Angeklagten wird demnach "Aufruf zur Gewalt" zur Last gelegt.

