Rabat (AFP) - (AFP) Die marokkanische Polizei hat zwei Jugendliche wegen eines von ihnen auf Facebook veröffentlichten Kussfotos festgenommen. Wie die Rif-Menschenrechtsorganisation am Freitag mitteilte, erfolgte die Festnahme wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses am Donnerstag in Nador im Nordosten des Landes. Das Foto, auf dem der Junge und das Mädchen sich küssen, wurde demnach vor ihrer Oberschule aufgenommen.

