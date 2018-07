Los Angeles/Berlin (dpa) - US-Sängerin Britney Spears (31) würde gern auf viele sexuelle Anspielungen in Musikvideos verzichten. In einem Interview des US-Radiosenders «AMP Boston 103.3 FM» gab sie am Donnerstag zu, dass sie sich manchmal unter Druck gesetzt fühlt, mehr zu zeigen als sie selbst wolle.

Etliche Szenen habe sie daher aus der Rohfassung ihres neuen Videos «Work Bitch» entfernen lassen: «Ich habe die Hälfte rausschneiden lassen, weil ich eine Mutter bin und Kinder habe.» Manchmal würde sie gerne ein Video wie in alten Zeiten drehen - «mit nur einem Outfit, die ganze Zeit tanzend und mit weniger Sex-Kram». Spears' Vater und ihr Manager, Jamie Spears and Larry Rudolph, reagierten in einem Statement gegenüber «E-Online»: «Britney ist nie zu irgendetwas gezwungen worden.»