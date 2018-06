Berlin (dpa) - Am ersten Sondierungstreffen von Union und SPD in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin nehmen 21 Spitzenpolitiker teil - je sieben von CDU, CSU und SPD. Die Delegationen im Einzelnen:

CDU: Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel, Generalsekretär Hermann Gröhe, Fraktionschef Volker Kauder, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Kanzleramtschef Ronald Pofalla, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Hessens Regierungschef Volker Bouffier.

CSU: Parteichef und Bayern-Ministerpräsident Horst Seehofer, Generalsekretär Alexander Dobrindt, Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, Innenminister Hans-Peter Friedrich, Verkehrsminister Peter Ramsauer und Ex-Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner, Bayerns Landtagspräsidentin und CSU-Vize Barbara Stamm.

SPD: Parteichef Sigmar Gabriel, Generalsekretärin Andrea Nahles, Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Manuela Schwesig.

Deutscher Bundestag zur Parlamentarischen Gesellschaft