Berlin (dpa) - Union und SPD treffen sich heute zu einem ersten Sondierungsgespräch in Berlin. Insgesamt 21 Unterhändler von CDU, CSU und SPD wollen die Chancen für offizielle Koalitionsverhandlungen ausloten. Detaillierte Absprachen soll es heute noch nicht geben. CDU-Chefin Angela Merkel war aus der Bundestagswahl als klare Siegerin hervorgegangen. Nach dem Scheitern der FDP muss sie sich aber einen neuen Regierungspartner suchen. In der kommenden Woche will die Union auch mit den Grünen sprechen.

