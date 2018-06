Cleveland (SID) - Die Cleveland Browns müssen für den Rest der Saison in der US-Football-Profiliga NFL auf Quarterback Brian Hoyer verzichten. Der 27-Jährige erlitt am Donnerstag beim 37:24-Sieg gegen die Buffalo Bills im ersten Quarter einen Riss des vorderen Kreuzbandes. Damit fällt Hoyer, der operiert werden muss, mindestens ein halbes Jahr aus. Nach zwei Niederlagen zum Saisonbeginn hatte Hoyer, eigentlich nur dritter Spielmacher bei den Browns, Brandon Weeden als Quarterback ersetzt und sein Team danach zu zwei Siegen gegen Minnesota und Cincinnati geführt. Weeden wiederum ersetzte Hoyer nach dessen Verletzung in Buffalo.