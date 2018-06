Moskau (SID) - Am Samstag (20.15 Uhr/RTL) verteidigt Mehrfach-Champion Wladimir Klitschko in Moskau seine Boxtitel gegen den Russen Alexander Powetkin. Der 37 Jahre alte Ukrainer gilt zwar als Favorit, doch nicht alle Experten glauben an Klitschko. Der Sport-Informations-Dienst (SID) nennt fünf Gründe, warum er seine Titel behält - oder sie verlieren könnte.

Die Top-5-Gründe, warum Wladimir Klitschko alle seine WM-Titel behält:

1. Klitschko ist mit seinem Stil derart dominant, dass ihm niemand gefährlich werden kann. Kommt seine rechte Gerade durch, hat kein Gegner eine Chance. Daran gibt es nach 52 Knock-outs bei 60 Profisiegen keinen Zweifel.

2. In der Vorbereitung glänzte Klitschko erneut als Perfektionist. Natürlich ist er voll austrainiert und bestens eingestellt. Das letzte Training Powetkins beobachtete er als Zuschauer selbstbewusst aus der ersten Reihe.

3. Dass Klitschko selbst zu Boden geht und überrascht wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Er kann seine Gegner durch seine Größe (1,98 m) und Technik perfekt auf Abstand halten, bietet kaum Angriffsfläche.

4. Die feindselige Atmosphäre in Moskau spielt Klitschko in die Karten. Der Ukrainer freut sich regelrecht auf Powetkins Heim-Publikum. Er selbst sagt, dass ihn diese Stimmung noch mehr anspornt, erneut zu gewinnen.

5. Obwohl Powetkin in seinen letzten Fights nicht immer überzeugt hat, wird Klitschko ihn keinesfalls unterschätzen. Er nannte den 34-Jährigen bereits mehrfach den besten Gegner, den er jemals hatte.

Die Top-5-Gründe, warum Wladimir Klitschko als Verlierer aus dem Ring geht:

1. Alexander Powetkin ist in der physischen Form seines Lebens. Beim öffentlichen Training in Moskau präsentierte er sich voll austrainiert und erstmals überhaupt ohne Babyspeck. Das beeindruckte sogar Klitschko.

2. Der Druck auf Klitschko ist vor dem "Machtkampf in Moskau" so groß wie noch nie. Alle rechnen trotz des starken Gegners natürlich mit einem Sieg von "Dr. Steelhammer". Daran könnte er in Russland erstmals zerbrechen.

3. Der drei Jahre jüngere Alexander Powetkin ist als Profi ungeschlagen und war noch nie auf dem Ringboden. Er könnte diese Serie fortsetzen, weil die 14.000 eigenen Fans ihn beflügeln und Klitschko nervös machen.

4. Alexander Powetkin hat vielleicht eine Taktik parat, die Klitschko völlig überrascht. Beim Medientraining zeigte der Russe nicht mal im Ansatz, was er leisten kann, während Klitschko Vollgas gab und für alle sichtbar offenlegte, was sein Gegner im Ring zu erwarten hat.

5. Nach den vielen Siegen und Titelverteidigungen in seiner langen Karriere wird Klitschko vielleicht langsam müde und ist möglicherweise auch nicht mehr voll motiviert. Eine einzige kleine Unachtsamkeit könnte ihm gegen Powetkin aber schon zum Verhängnis werden.