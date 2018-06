Kiew (AFP) Zwei Gesandte des EU-Parlaments haben beim ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch am Freitag formell eine Begnadigung von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko beantragt. Die Delegation habe bei einem Treffen mit Janukowitsch eine entsprechende Petition überreicht, um der kranken Timoschenko eine Behandlung in einem anderen europäischen Land zu ermöglichen, sagte ihr Anwalt Sergej Wlasenko vor Reportern in Kiew.

