Kiew (AFP) - (AFP) Ein Unbekannter hat sich an der ukrainischen Grenze mit Russland in die Luft gesprengt. Zwei Grenzschützer seien bei der Explosion in der Nacht zu Freitag schwer verletzt worden, teilte der ukrainische Grenzschutz mit. Die Beamten hätten am Übergang Batschewsk einen Minibus mit moldawischem Nummernschild gestoppt, sagte ein Vertreter des Grenzschutzes. Dabei sei ein im Innern versteckter Passagier entdeckt worden, der einen russischen Pass vorgezeigt habe, der ihm nicht gehörte.

