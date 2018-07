Washington (AFP) Bei der Verfolgungsjagd in der US-Hauptstadt Washington ist die verdächtige Frau nach Angaben der Polizei getötet worden. Sie sei in der Nähe des Kongressgebäudes von Schüssen getroffen und für tot erklärt worden, teilte die Polizeichefin von Washington, Cathy Lanier, am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Einzelheiten über die Verdächtige gaben die Behörden nicht bekannt.

