Hanoi (AFP) Der legendäre vietnamesische General Vo Nguyen Giap ist am Freitag im Alter von 102 Jahren gestorben. Das gab die Regierung in Hanoi bekannt. Giap besiegelte die Niederlage der französischen Kolonialtruppen 1954 in der Schlacht von Dien Bien Phu und trug später mit dem Fall von Saigon im April 1975 entscheidend zum Abzug der US-Armee bei. Nach dem Revolutionsführer Ho Tschi Minh genoss Giap in Vietnam zeitlebens die größte Popularität.

