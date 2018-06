Moskau (dpa) - Profi-Boxer Wladimir Klitschko bleibt dreifacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 37-jährige Ukrainer besiegte in Moskau den Russen Alexander Powetkin einstimmig nach Punkten (119:104).

Für Klitschko war es der 61. Sieg im 64. Profikampf. Der einheimische Powetkin musste vor 14 000 Zuschauern in der Olympia-Arena der russischen Hauptstadt seine erste Niederlage im 27. Kampf hinnehmen. Erstmals in seiner Profi-Karriere war er am Boden.

Der 34 Jahre alte Boxer aus dem Berliner Sauerland-Stall hat damit seinen Titel als WBA-Weltmeister verloren. Dieser ist nun vakant. Klitschko behält seinen höherwertigen Titel als sogenannter Superchampion der WBA. Zudem ist er Weltmeister der WBO und der IBF sowie des unbedeutenden Verbandes IBO. Klitschko kassiert mit 12,88 Millionen Euro die größte Börse seiner Karriere. Für Powetkin bleiben 4,3 Millionen Euro.