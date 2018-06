Berlin (AFP) Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Samstag bundesweit für die Freilassung ihrer in Russland inhaftierten Mitstreiter demonstriert. In mehr als 40 deutschen Städten kamen Unterstützer zu Kundgebungen zusammen, wie ein Greenpeace-Sprecher auf AFP-Anfrage sagte. In Berlin versammelten sich die Demonstranten demnach vor dem Brandenburger Tor. Vor der russischen Botschaft werde seit einer Woche eine Mahnwache abgehalten. Auch in etwa 30 weiteren Ländern sind nach Angaben eines Greenpeace-Sprechers Proteste geplant. Im Moskauer Gorki-Park sollte ab 12.00 Uhr demonstriert werden.

