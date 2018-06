Köln (AFP) Die SPD lehnt es nach den Worten ihrer Generalsekretärin Andrea Nahles ab, mit der Union Koalitionsverhandlungen zu führen, während gleichzeitig über ein mögliches schwarz-grünes Bündnis gesprochen wird. "Parallele Verhandlungen Union-SPD und Union-Grüne werden wir nicht akzeptieren", sagte Nahles am Samstag im Radiosender WDR 5. Spitzenvertreter von SPD, CDU und CSU hatten am Freitag ein erstes Sondierungsgespräch geführt. Am 10. Oktober wollen Union und Grüne über die Chancen einer Zusammenarbeit sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.