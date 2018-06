München (AFP) Zwischen Bund und Ländern wird es einem Zeitungsbericht zufolge in den nächsten vier Jahren zu einem heftigen Ringen über die Verteilung der staatlichen Gelder kommen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (Samstagausgabe) berichtet, werfen die Länder dem Bund in einem unter Verschluss gehaltenen Report vor, er habe sich in den vergangenen Jahren auf ihre Kosten saniert. Wenn 2019 der Finanzausgleich auslaufe, werde der Bund im Vergleich zu 2005 um 21 Milliarden Euro im Jahr entlastet, zitiert das Blatt aus der 150 Seiten starken Bestandsaufnahme.

