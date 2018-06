Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das 200. rheinische Derby gewonnen. Im prestigereichen Duell der Lokalrivalen setzte sich das kriselnde Schlusslicht zum Auftakt des neunten Spieltages mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) in Köln durch und tankte ausgerechnet im Klassiker dringend benötigtes Selbstvertrauen. Für die DEG war es der 90. Erfolg im Duell mit den Domstädtern, die Kölner bringen es auf 99 Erfolge gegen das Team aus nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Trotz des Achtungserfolges liegt Düsseldorf mit nunmehr sieben Punkten weiter am Tabellenende der DEL. Die Haie (17) sind verpassten die Möglichkeit, den Anschluss an Spitzenreiter Thomas Sabo Ice Tigers (23) herzustellen. Am Sonntag könnte das Team von Trainer Uwe Krupp zudem von den Grizzly Adams Wolfsburg vom zweiten Rang verdrängt werden.

Dabei hatten die Kölner einen Start nach Maß erwischt. John Tripp (17.) brachte den KEC in Führung. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels glich Düsseldorfs Andreas Martinsen (20.) jedoch aus. Der Norweger erhöhte im zweiten Durchgang (35.), ehe Ken Andre Olimb im Schlussdrittel das dritte Tor für Düsseldorf erzielte (45.). Nach dem Anschlusstreffer durch Christopher Mindard (57.) keimte bei den Kölnern nochmals Hoffnung auf. Mit seinem dritten Treffer schwingte sich Martinsen in der Schlussminute endgültig zum Matchwinner auf.