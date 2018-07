Buffalo (SID) - Der deutsche Nationalspieler Christian Ehrhoff hat mit den Buffalo Sabres auch das zweite Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verloren. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York unterlag den Ottawa Senators im ersten Heimspiel mit 0:1. Der Schwede Erik Karlsson traf in der vorletzten Spielminute für die Gäste aus Kanada.

Verteidiger Ehrhoff (31) stand 27:10 Minuten auf dem Eis. Buffalo, das mit einem 1:2 bei den Detroit Red Wings gestartet war, ist in der Atlantic Division vorerst Letzter.

Jeweils den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierten Detroit (3:2 n.V. bei den Carolina Hurricanes), die Colorado Avalanche (3:1 gegen die Nashville Predators) und die Winnipeg Jets (5:3 gegen die Los Angeles Kings).