Berlin (dpa) - Die Länder richten sich auf ein heftiges Ringen mit dem Bund um die Neuverteilung staatlicher Gelder ein und wappnen sich offenbar mit Argumenten. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" werfen sie dem Bund in einem gemeinsamen Papier vor, dieser habe sich in den vergangenen Jahren auf ihre Kosten saniert. Wenn 2019 der Finanzausgleich auslaufe, werde der Bund im Vergleich zu 2005 um 21 Milliarden Euro im Jahr entlastet, heißt es laut "SZ" in einem unter Verschluss gehaltenen Report zur "Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen".

