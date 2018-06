Frankfurt/Main (SID) - Der siebenmalige Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt hat zum Auftakt des vierten Bundesliga-Spieltags im eigenen Stadion gepatzt. Die mit sieben deutschen Nationalspielerinnen gespickten Hessinnen mussten sich gegen Bayer Leverkusen nach 2:0-Führung mit einem 2:2 (1:0) zufriedengeben. Mit acht Punkten hat das Team von Trainer Colin Bell trotzdem zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen und bleibt wie das junge Team aus Leverkusen (6 Punkte) ungeschlagen.

Die ersten drei Treffer erzielten allesamt Europameisterinnen: Celia Sasic (7.) und Dzsenifer Marozsan (65.) brachten die Gastgeberinnen vor 1240 Zuschauern in Führung, Isabelle Linden (80.) verkürzte für Leverkusen. Ein Last-Minute-Treffer von Francesca Weber (90.+2) sorgte für den Punktgewinn der in der Schlussphase stärker aufkommenden Rheinländerinnen.

Vizemeister Turbine Potsdam (7) kann mit einem Sieg am Sonntag (11.00 Uhr) bei Aufsteiger 1899 Hoffenheim die Spitze zurückerobern, Triple-Gewinner VfL Wolfsburg will nach dem Fehlstart in die Saison beim FCR Duisburg (14.00) den zweiten Sieg nach dem 7:1-Schützenfest am Donnerstag gegen den VfL Sindelfingen einfahren.