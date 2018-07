London (dpa) - Manchester City hat die Champions-League-Pleite gegen Bayern München verdaut. Nachdem die Citizens gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein 1:3 hatten hinnehmen müssen, gewann der englische Vizemeister am Samstag in der Premier League zu Hause 3:1 (2:1) gegen den FC Everton. Es war die erste Saisonniederlage der Toffees.

In der ereignisreichen Partie erzielten Alvaro Negredo in der 17. Spielminute und Sergio Agüero (45.) die Treffer für die Citizens. Romelu Lukaku hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (16.). Die Entscheidung fiel durch Elfmeter, den Everton-Coach Roberto Martinez als fragwürdig bezeichnete.

Agüeros Schuss prallte an den Pfosten und wurde vom Kopf des Gäste-Keepers Tim Howard (69.) über die Linie gelenkt. Es wurde als Eigentor des Keepers gewertet. Beim vierten Sieg im siebten Spiel hatte ManCity-Coach Manuel Pellegrini zuvor die Defensivspieler Vincent Kompany und Aleksandar Kolarov verletzungsbedingt auswechseln müssen. "Ich bin erfreut über den Charakter, den die Mannschaft gezeigt hat. Wir haben diesen Sieg gebraucht. Wir hatten vier oder fünf klare Chancen, ich kann mich aber nicht an viele Chancen von Everton erinnern. Ich denke nicht, dass der Elfmeter den Unterschied ausgemacht hat", sagte der Chilene.

Durch Treffer von Luis Suárez (13.), Daniel Sturridge (17.) und Steven Gerrard (38./Elfmeter) landete der FC Liverpool einen 3:1 (3:0)-Erfolg über Aufsteiger Crystal Palace. Grund zum Jubeln hatte auch der FC Fulham. Die Truppe um den früheren deutschen Nationalspieler Sascha Riether kam im Craven Cottage zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg über Robert Huths Stoke City. Der Siegtreffer gelang dem eingewechselten Darren Bent in der 83. Minute. Der deutsche Stürmer Nick Proschwitz verfolgte das 0:0 seiner Hull City Tigers gegen Aston Villa 90 Minuten lang von der Bank aus.