Dublin (AFP) - (AFP) In einem Referendum in Irland hat eine Mehrheit der Wähler überraschend gegen die von der Regierung befürwortete Abschaffung des Senats gestimmt. Wie am Samstag in Dublin amtlich mitgeteilt wurde, sprachen sich 51,7 Prozent der Wähler dafür aus, das weitgehend machtlose Oberhaus beizubehalten, 48,3 Prozent stimmten für die Abschaffung. Der konservative Premierminister Enda Kenny hatte im Wahlkampf das Aus für die Seanad Éireann genannte Institution versprochen.

