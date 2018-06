Tokio (AFP) In Japan müssen die Behörden auch künftig nicht offenlegen, welche Unternehmen Entschädigung für den Tod eines Angestellten wegen Überarbeitung gezahlt haben. Der Oberste Gerichtshof des Landes bestätigte vor kurzem eine entsprechende Entscheidung des Obersten Gerichts der Präfektur Osaka, wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Freitagabend meldete. Eine Offenlegung könne den Ruf des betreffenden Unternehmens schädigen; Zahlungen an Angehörige zeigten nicht unbedingt, dass die Unternehmen gegen Gesetze verstoßen hätten.

