Weiden (dpa) - Der festgenommene Ex-Ehemann einer tot aufgefundenen Frau aus dem bayerischen Weiden in der Oberpfalz sitzt in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, die 61-Jährige gestern erschossen zu haben. Heute wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. Die Obduktion der Leiche hatte ergeben, dass die Frau an mehreren Kopfschüssen gestorben war.

Zwar war das Paar geschieden, habe jedoch noch zusammen gewohnt, so die Polizei.

